Denizlispor’un 2006 paylaşımı gerilim yarattı

Süper Lig'in 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Yukatel Denizlispor, rakibine sosyal medya hesaplarından paylaştığı 14 yıl önceki tarihi maçın videosu ile gönderme yaptı. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından önceki akşam saatlerinde 14 Mayıs 2006'da Denizli Atatürk Stadı'nda 1-1 sonuçlanıp Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden son hafta maçının görüntüleri, "Hatırla" başlığıyla paylaşıldı. Kanarya'nın şampiyonluğu ezeli rakibi G.Saray'a kaptırdığı unutulmaz maçın Denizlispor tarafından pazar günkü mücadele öncesi hatırlatılması sosyal medyada da gündem oldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ, KALDIRILDI

Paylaşıma çok sayıda Fenerbahçe ve Denizlisporlu taraftarın yorum yaptığı görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar Denizli etiketi ile paylaşıma büyük tepki göstererek Twitter'da konuyu ilk sıraya taşıdı. Bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken gönderi yaklaşık 1 saat sonra Denizlispor'un tüm hesaplarından kaldırıldı. 2010 yılında Süper Lig'den düşen Denizlispor, geçen sezon 9 sene sonra lige dönmüştü. İki takımın geçen sezon yıllar sonra Denizli'de oynadığı ilk lig maçını Fenerbahçe 2-1 kazanmış, rövanş 2-2 sonuçlanmıştı.

SEBAHATTİN ALP