Denizli’de rota hasek

Süper Lig'de teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Denizlispor'da yönetim, ara transfer dönemin-de kadrosunu takviye için kolları sıvadı. Koşukavak ile Alanyaspor ve Erzurumspor sınavlarından 3'er puanla ayrılıp 12 puanla averajla düşme potasından kurtulan Horoz, transferde önceliği orta saha transferine verecek.

BONSERVİS ENGELİ YOK

Bu doğrultuda arayışlara baş-layan yeşil-siyahlılar, son olarak Sparta Prag ekibinde forma giyen Martin Hasek'i gündemine aldı. Maddi bunalım nedeniyle maliyeti düşük oyunculara yönelen Denizli yönetimi, 25 yaşındaki Çek oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle transferi gerçekleştirmeye yakın görünüyor. Çekya ekibi Sparta Prag'dan ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde kendisine takım bulamayan Hasek'in güncel piyasa değerinin 1.2 milyon Euro olduğu ve yönetimin bu rakamın çok daha altına transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. S.Prag altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu ülkesinde Zizkov, Vlasim, Bohemians'de kiralık olarak forma giydi.



LENS HOROZ'U REDDETTİ

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Denizlispor'un transfer teklifini, "İstanbul dışına çıkmam" diyerek reddetti. Yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Horozlar'ın, Lens'in menajerine ve Beşiktaş Kulübü'ne teklifte bulunduğu ancak tecrübeli oyuncunun "İstanbul'un dışına adım atmam. Eğer İstanbul'dan bir takım isterse değerlendiririm" ifadelerini kullandığı belirtildi.



CENK GÖNEN SAKATLANDI

Erzurumspor karşılaşmasının 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Hüseyin Alıntaş'a bırakan kaleci Cenk Gönen, Ankaragücü maçında görev alamayacak. Dün MR'ı çekilen Cenk'in adalesinde kanama tespit edildiğini belirten Kulüp Doktoru Ahmet Edremit, Cenk'in Ankaragücü maçında görev alamayacağını açıkladı. Aut atışı yaparken kasığında ağrı hisseden Cenk, "Daha kötüsü olabilir diye kendimi riske atmadım" diye konuştu.



MERT BEBEK İÇİN KAMPANYA

Yukatel Denizlispor, Denizli'de yaşayan ve Akut Miyeloid Lösemi hastası olan Mert bebeğe destek olmak amacıyla kök hücre bağışına davet kampanyası başlattı. Sadece 3 tüp kan örneği verilerek yapılan kök hücre bağışının binlerce hasta olan çocuğa umut olacağını belirten yeşil-siyahlı ekip, paylaşımın daha fazla kişiye ulaşması için taraftarlarından ve Süper Lig kulüplerinden yardım istedi. "Bize ihtiyaçları var" sloganı ile iyilik zincirinin ilk halkasını oluşturan Yukatel Denizlispor, yaptığı paylaşıma Göztepe Spor Kulübü'nü etiketledi. Tüm takımların desteğinin ardından yardım çağrısı çığ gibi büyüdü ve binlerce hasta çocuğa umut oldu.

SEBAHATTİN ALP