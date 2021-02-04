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Trabzonspor 1 - Denizlispor 0 MAÇ SONUCU

'de müthiş bir form grafiği yakalayan Trabzonspor, 23. haftanın kapanış maçında ağırladığı son sıradaki Denizlispor'u 1-0 mağlup edip üst üste 4. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran bordo-mavililere üç puanı getiren golü 61. dakikada yeni transfer Anastasios Bakasetas kaydetti.

Trabzonspor 1 - Denizlispor 0 MAÇ SONUCU

04.02.2021, 19:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021, 21:13

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi Trabzonspor - Denizlispor maçıyla kapandı. Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ı da devirerek büyük sükse yapan Trabzonspor, konuk ettiği Denizlispor'u da eli boş yolladı.

Bordo-mavililer zaman zaman zorlandığı mücadeleyi, yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın 61. dakikada attığı golle 1-0 kazanıp galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yunan yıldız böylece, Trabzonspor formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran ve zirve takibini sürdüren Karadeniz Fırtınası, puanını da 39'a yükseltip 4. sıraya tırmandı.

Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Horozlar ise haftayı 17 puanla son sırada kapattı.

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