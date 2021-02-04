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Trabzonspor 1 - Denizlispor 0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'de müthiş bir form grafiği yakalayan Trabzonspor, 23. haftanın kapanış maçında ağırladığı son sıradaki Denizlispor'u 1-0 mağlup edip üst üste 4. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran bordo-mavililere üç puanı getiren golü 61. dakikada yeni transfer Anastasios Bakasetas kaydetti.

04.02.2021, 19:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021, 21:13