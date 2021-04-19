Denizlispor’da Kutlu gitti, Atik geldi

SÜPER Lig'de son olarak evinde rakibi Erzurumspor'a evinde 3-2 yenilerek kümede kalma umutlarını yitirmeye başlayan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti. Maçın ardından istifa sinyali veren genç teknik adam, dün yönetimle görüşerek görevini bıraktı. Denizlispor'un bu sezon 3. çalıştırıcısı olan Hakan Kutlu, Horozla 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı, 12 puan topladı. Genç teknik adam, 2009- 2010 sezonunda Denizlispor Süper Lig'den düştüğünde ise takımın başında 31 maça çıktı.

KENAN ATİK'LE 2. KEZ

YÖNETİM, Hakan Kutlu ile yollarını ayırmasının ardından Kenan Atik ile ikinci kez anlaştı. Atik, sezon başında Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelmişti. Ali Yalçın da sportif direktör oldu.

SEBAHATTİN