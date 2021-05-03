Denizlispor veda etti

Dokuz yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olarak bitime üç hafta kala küme düşme acısını yaşadı: 0-1. Haftalardır ligin dibine çakılan yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig'e geriledi ve taraftarını kahretti. 18. dakikada Leismann'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rodellaga, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Rodellaga'nın vuruşu yan ağlarda kaldı. 25'te orta sahada topla buluşan Ali Yavuz, rakip ceza alanına kadar topu sürerek ilerledi. Ali'nin ceza sahası önünden çektiği şut direğe çarparak auta çıktı. 34'te Ali Yavuz'un ceza sahasından yaptığı ortada kale ağzında Sakıb'ın vuruşu auta çıktı. 53'te ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay'ın şutunda top auta çıktı.

SAMUDİO YIKTI

73'te Michalak tarafından ceza sahasına yapılan ortada Samudio topu ağlara gönderdi: 0-1. 79'da Samudio'nun şutunu kaleci Abdülkadir güçlükle çıkardı. Maç 1-0 sona erdi ve Denizli Süper Lig'e veda etti.



4. KEZ KÜME DÜSTÜ

2018-2019 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olan ve topladığı 72 puanla Süper Lig bileti alan Denizli, Süper Lig'de iki yıl dayanabildi. Pandemi nedeniyle küme düşmenin yaşanmadığı geçen sezonu 35 puanla 14. sırada tamamlayan Ege ekibi, bu sezon ise bitime 3 hafta kala veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Son 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen Horoz bu süreçte 6 yenilgi, 4 beraberlik alarak 4 puan topladı. FUTBOLCULARA BÜYÜK TEPKİ

Yeşil-siyahlılar Süper Lig'de ilk olarak 1983-84'te yer aldıktan sonra 1987-88, 1996- 97 ve 2009-10 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti. Öte yandan yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden futbolculara tepki gösterdi. Maç sonunda düşmesi kesinleşen Denizli de bazı futbolcuların mutlu olması taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.



TANDOĞAN SİTEM ETTİ

ZOR dönemde Denizlispor'un başına gelen teknik direktör Ali Tandoğan maç sonunda sitemkar konuştu. "Yoklukta elimizden gelen buydu" diyen Tandoğan, "Bizden daha çok üzülmesi gerekenler var. Zamanında yapılan yanlışlar bugüne getirdi" yorumunda bulundu. Tandoğan, en zor anında Denizlispor'un yanında olmaya geldiğini kaydederek "Düşebiliriz, düştük de. Şerefimizle oynayıp mücadelemizi verdik. İçeride hep olumsuzluk vardı. Biz onları toparlamaya çalıştık" diye konuştu.