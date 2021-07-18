Horoz’da kaleci Hüseyin depremi

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da sezon başlamadan kriz patlak verdi. Horoz'da, kaleci Hüseyin Altıntaş kadro dışı bırakıldı. Yeni sezon için takımla çalışmalara başlayan ve takımdaki en tecrübeli kaleci olan 27 yaşındaki kaleci Hüseyin Altıntaş, bayramın üçüncü günü başlayacak olan Afyonkarahisar kampı öncesinde sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakıldı.

BAŞKAN ALİ ÇETİN GÖNDERDİ

Geçmiş dönem alacaklarına istinaden TFF'ye başvurduğu öğrenilen Hüseyin'in tutumuna kızan başkan Ali Çetin, sportif direktör Veli Acar'ı arayıp Hüseyin'in antrenmanlara çıkmamasını istediği öğrenildi. 4 sezondur Denizli formasını giyen Hüseyin, geçen sezon ligin son haftalarında çok kritik maçlarda görev almıştı.

ALİ EREN ÇAĞRILDI

DENİZLİSPOR'DA, Hüseyin'in kadro dışı kalması sonrasında geçen sezon U-19 takımının kalesini koruyan isimlerden biri olan Ali Eren Yalçın, A Takım kadrosuna çağrıldı ve antrenmanlara çıkmaya başladı. Kaleci antrenörü Hayrettin Öz nezaretinde çalışan Ertuğrul Bağ, Abdülkadir Sünger, Şerefhan Sağlık ve Emre Çirkin'den oluşan U-19 patentli kalecilere iki penaltıdan olmak üzere 3 golü bulunan Ali Eren Yalçın da eklendi ve kaleci sayısı 5'e çıktı. 20 yaşındaki Ali Eren, artık A Takımın kalesini devralmanın zamanının geldiğini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP