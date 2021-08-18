Denizli'den Ozornwafor bombası

TFF 1. Lig'de aylar süren bekleyişin ardından göreve gelir gelmez transfer yasağını kaldırıp ilk hamle olarak Tuzlaspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'a imza attıran Denizlispor yönetimi, transferde bombalıyor. 13 milyon liralık borcu kapatarak transferi açan Horoz, yeni bir yasak gelmeden elini çabuk tutup imzaları attırmak istiyor.

Yeşil-siyahlı yönetim, Galatasaray'ın 2019 yazında kadrosuna kattığı ancak bir türlü verim alamadığı oyunculardan Valentin Ozornwafor'u kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon sarı-kırmızılılarda ligde 1 maça çıktı. Ozornwafor, İspanya'da Almeria ve Nijerya'da Enyimba Aba'da oynadı.

OKAN DERİCİ İMZALIYOR

DENİZLİSPOR, Almanya doğumlu 28 yaşındaki Okan Derici ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Ümraniyespor'da 24 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Okan, 2011'de Almanya'dan Galatasaray altyapısına transfer olmuştu. Okan, Altınordu ve Gaziantep FK formalarını da giydi. Okan, kariyerinde 266 maçta oynadı, 47 gol attıp, 16 da asist yaptı.

POLONYALI STACHOWİAK İKNA OLDU

DENİZLİSPOR'UN 1. Lig'de şampiyon olduğu kadroda yer alan Polonyalı kaleci Adam Stachowiak geri dönmeyi kabul etti. Başkan Ali Çetin'e kızdığı için Denizlispor'a dönmeyi kabul etmeyen Stachowiak, yeni yönetim ile buzları eritti. 34 yaşındaki file bekçisi alacağı ödenince de Horoz'a geri dönmeye ikna oldu.

AR-GE DİREKTÖRLÜGÜ GÖREVİNE BAHÇECİ GETİRİLDİ

DENİZLİSPOR kulüpte yapılanma hamlelerine devam ediyor. Yeşil-siyahlılarda, AR-GE direktörlüğü görevine Kerim Bahçeci getirildi. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde görev yapan Bahçeci, araştırma-geliştirme, bağış, reklam ve pazarlama bölümlerinde çalışacak.

■ SEBAHATTİN ALP