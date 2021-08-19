Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Akhisar Stadyumu'nda oynanacak olan Manisa FK - Denizlispor karşılaşmasını Yiğit Arslan yönetecek.
Arslan'ın yardımcılık görevlerini Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Lütfullah Aslan olacak.
Manisa FK - Denizlispor maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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