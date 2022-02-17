Horoz hayata döndü

Spor Toto 1. Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Altaş Denizlispor Ege derbisinde Altınordu'yu 1-0 ile geçti. Ligde 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren yeşil-siyahlılar, kurtuluş umudunu yeşertti. 22'de Kürşat'ın ceza alanı dışından sert şutunu Stackhowiak 2 hamlede önledi. 34'te Gökhan ortaladı, Ömer'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı golsüz sona erdi.

TEK GOL GALİBİYETE YETTİ

58'de Gökhan'ın kullandığı faul atışında 2020-21 sezonunda Denizlispor forması giyen Kubilay, topu uzaklaştırmak isterken kafa ile topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. 64'te İlhan Depe topla hareketlendi, sağında ki Ömer'e aktardı. Ömer ceza alanı içinden sert vurdu, kaleci Ali Emre çıkartı. 69'da Furkan sağdan ortaladı, kale sahası önünde Hüsamettin vuruşunda köşeye giden topu Stackhowiak son anda kornere çeldi. Ege derbisini Denizlispor 1-0 kazandı.

BAKKAL, 11'İ BOZMADI

DENİZLİSPOR teknik direktörü Mesut Bakkal, 0-0 biten Adanaspor maçı 11'ini bozmadı ve Altınordu karşısına aynı kadro ile çıktı. Adanaspor maçı yedekleri de 1 isim hariç aynı çıktı. Erdal Akdarı kadro dışı kalırken, yerine İsmail Aissati yedek soyundu. Sakat olduğu için geçen hafta Adana'ya götürülmeyen Darri, iyileşmesine rağmen antrenman eksiği olduğu için kadroya alınmadı.

EMRE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

KARŞILAŞMANIN 35. dakikasında Altınordulu Ali Dereli'ye faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gören sağ bek Emre Sağlık, dördüncü kartını gördüğü için cezalı duruma düştü. Emre, gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında görev alamayacak.

■ SEBAHATTİN ALP