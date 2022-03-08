Horoz son nefeste 3 puanı aldı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altaş Denizlispor, son sıradaki Balıkesirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenip, rakiplerinin kazandığı haftada umut tazeledi. 2. dakikada Denizlispor etkili geldi, Ömer'in kontrol edip rövaşata vuruşu az farkla auta gitti. 15. dakikada Ambrose düzeltti, Otoo'nun şutu yandan dışarı çıktı. 20'de Gökhan'ın serbest atışına kimse dokunamadı, Denizlispor bu atakta da golle tanışamadı. 23'te soldan Kevin Mayi topu sürdü ceza alanına girdi, ortasına Ömer dokunamadı. Sedat tehlikeyi uzaklaştırdı. 37'de İbrahim Halil çaprazdan vurdu sonuç gelmedi. 43'te defansın arkasına sarkan İbrahim Halil karşı karşıya dışarı attı. İlk devre golsüz kapandı.

HAKAN ÇİNEMRE SAHNEYE ÇIKTI

50. dakikada Ömer ceza alanında vurdu, top üstten dışarı attı. 69'da Gökhan ortaladı, İlhan indirdi, Ömer'in vuruşunu kaleci Atilla kornere attı. 74'te Oğuz'un pasına Ömer dokunamadı. 83'te Gökhan'ın serbest atışında Hakan kafayı vurdu, Denizlispor'u öne geçirdi: 0-1. Denizlispor, bu galibiyetle kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

GİRAY BULAK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

BALIKESİRSPOR Teknik Direktörü Giray Bulak, geçen haftaki Gençlerbirliği maçı kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını Denizlispor karşısında sahaya sürdü. Berat Aydoğdu, Foxi Kethevoama ile Cumali Bişi, Ege derbisine yedek başladı. Teknik direktör Bulak, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir ve Abraham Nwankwo'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Genç Hüseyin Karabey maç kadrosuna alınmazken, Hasan Can Bingül yedek soyundu.

MESUT BAKKAL 11'İ BOZMADI

ALTAŞ Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, geçen hafta Boluspor karşısında sahaya sürdüğü 11'i değiştirmedi, aynı kadroyla Balıkesirspor karşısına çıktı. Erdal Akdari, Ahmet Tekin ile Mehmet Eren Sıngın kadroya alınmazken, Tiago Lopes Balıkesir'de yedek oturdu, Ali Eren Yalçın kadroya alındı. Horoz'da, Brahim Darri ile Ismail Aissati kadroda yer almazken, kadro dışı kaleci Adam Stackhowiak da yoktu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

BALIKESİRSPORLU az sayıdaki taraftar kırmızı- beyazlı takımın oyuncuları sahaya çıkarken isyan bayrağını çekti. Küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan taraftarların Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırmızı-beyazlı yönetim ve futbolculara tepkileri 90 dakika boyunca sürdü, 'Yönetim istifa' tezahüratları yükseldi. Maç öncesi hafta içinde vefat eden eski futbolculardan Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu.