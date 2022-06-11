Kulübeden sahaya

Geçen sezon başında Aydın Efeler 09 takımında teknik sorumlu olarak çalışan Kadir Söylemez, görevden ayrıldıktan sonra futbolculuğa geri dönüş yaptı. Bugün başlayacak Denizli Süper Amatör Küme Play-Off yükselme maçlarında mücadele edecek olan Tavas Birlikspor 41 yaşındaki tecrübeli isim Kadir Söylemez'i kadrosuna kattı. Denizli 1.Amatör Küme Play-Off maçlarında Denizli Adaletspor, Denizli İstiklalspor, Tekkeköyspor ve Çardak Belediyespor'un bulunduğu A Grubunda mücadele edecek olan Tavas Birlikspor tecrübeli futbolcu Kadir Söylemez'le kadrosunu güçlendirdi.



TAKIMDA AĞABEY EKSİKLİĞİ VARDI

Transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu Söylemez, son zamanlarda Tavas Birlikspor'da güzel işler yapıldığına dikkat çekti. Söylemez, "Ahmet Turan şu anda Tavas Birlikspor'un teknik sorumlusu ve çok yakın arkadaşım olur. Güzel de bir oluşum yapmışlar. Alt yapıya önem veriyorlar. Takımda sadece abilik, büyüklük yapacak, genç futbolculara yol gösterecek, bir şeyler öğretecek, sahada yanlarında destek olacak bir ağabey eksiği olduğunu söylediler. Elimden geldiğince gençlere destek olmaya, onlara bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Beş maç öyle bir maceraya atıldık. Hep beraber oyuncu yetiştirmeye dönük bir oluşum var. Umarım bir katkım olur" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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