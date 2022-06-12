Denizli’de Emre sıkıntısı

SPOR Toto 1. Lig'de transfer yasağı yüzünden iç transferde fire vermek istemeyen Denizlispor'da sözleşmesi biten oyuncularla yönetim pazarlık masasına oturmaya devam ediyor. Ege ekibi geçen sezon 18 maçta forma giyen Emre Sağlık'a yeni sezon için 300 bin TL ücret teklif ederken, 24 yaşındaki oyuncu ise kapıyı 1 milyon TL'den açtı. Emre Sağlık ile yönetimin verdiği rakam arasında uçurum olunca ipler kopma noktasına geldi. Kızılcabölükspor'da 2 sezon kiralık oynayan Emre Sağlık ile anlaşma sağlanamadığı takdirde, yönetim sağ bek için alternatif arayışlarına girecek. U19 takımında oynayan kaleciler Ertuğrul Bağ ve Emre Çirkin ile Ahmet Tekin, Berkant Gündem'in profesyonel yapılarak A Takım kadrosuna alınacağı ve sezon başı kampına dahil edilecekleri öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak Büyükçekmece Tepecikspor'da oynayan ve başarılı bir sezon geçiren Emre Yıldırım ile Fethiyespor'da şampiyonluk yaşayan Kadir Kurt'un da yeni sezon için takımda tutulacağı gelen bilgiler arasında. ■ SEBAHATTİN ALP

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