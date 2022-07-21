Horoz’un gözü onlarda

SPOR Toto 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altaş Denizlispor, iki yabancısını takımda tutabilmek için yoğun mesai harcıyor. Daha önce Ömer Şişmanoğlu, Kevin Mayi, Özer, İlhan, Gökhan Süzen, Djedje, Emre, Muhammed, Oğuz, Leo, Mustafa Çeçenoğlu, Abdülkadir, Asım, Okan gibi önemli futbolcuları kadroda tutmayı başaran Horozlar, sözleşmesi sürmesine rağmen takıma dönmeye yanaşmayan Fas asıllı Hollandalı orta saha Ismail Aissati ve geçen sezon devre arasında 6 aylığına takıma dönüp önemli katkı yapan Portekizli sağ bek Tiago Lopes'i ikna etmeye çalışıyor.

LOPES AYAK DİRETİYOR

Altaş Denizlispor'da geçen sezonun ikinci yarısında iyi performans sergileyen ve çok kritik maçlarda 2 gol kaydedip 6 puan kazandıran Lopes, yeşil-siyahlı yönetimin yeni sezon teklifini oyalama taktiği ile geçiştirdiği belirtildi. Kurmaylar, uçak biletini gönderdiği Lopes'in 'Geleceğim, yoldayım' gibi oyalama taktiklerinden bıktı. Lopes'in Aissati'nin transferi ile ilgili sorular sorması, Denizlispor yönetimini kızdırdı. Lopes'in Mısır'daki menajeriyle de görüşen kurmayların, 'Gelecekse gelsin, ayak diretmesin' diye son uyarıda bulunduğu belirtildi. 130 bin alacağına karşılık 80 bin Euro'da anlaşan Lopes'in, yönetimin paraları ödediğini duyunca önce 100 bine, sonradan da paranın tamamı olan 130 bin Euro'yu istediği gelen bilgiler arasında.

MUĞDAT'TAN ŞAŞIRTAN TRANSFER

Altaş Denizlispor'da geçen ay yönetime futbolu bırakma kararı aldığını bildirerek alacaklarını da bırakıp takımdan ayrılan Muğdat Çelik, 3. Lig temsilcisi İçel İdmanyurdu'na transfer oldu. Kariyerinde Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen 32 yaşındaki forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı. Sakatlığını bahane edip ayrılan ve ardından transfer yaparak şaşırtan 32 yaşındaki Muğdat kariyerine 3. Lig'de devam edecek. Muğdat, kariyerinde 239 maça çıktı, 64 gol attı, 23 asist yaptı. ■ SEBAHATTİN ALP