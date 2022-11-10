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Haberler Denizlispor Denizli kupaya kötü veda etti

Denizli kupaya kötü veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

AA

10.11.2022, 19:39

Denizli kupaya kötü veda etti

Altaş Denizlispor Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. Kupa maçlarının 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

- Altaş Denizlispor: 0 - Şanlıurfaspor: 5 - Şanlıurfaspor 5. tura yükseldi

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Nezihi Aytar

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 83 Yusuf Emre İnanır), Okan Derici (Dk. 83 Oktay Kısaoğlu), Muhammed Eren Kıryolcu, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Berkant Gündem (Dk. 73 Emre Furtana), Samet Emre Gündüz, Kemal Çetinkaya, Melik Talha Çiftçi (Dk. 46 Emre Ak), Oğuzhan Sarı (Dk. 73 Emre Burgaz)

ŞANLIURFASPOR: Ramazan Köse (Dk. 76 Kadir Balcı), İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı (Dk. 85 Mert Çapar), Behlül Aydın, Erkam Develi, Mustafa Ethem Erboğa (Dk. 66 Ömer Uzun), Seyit Gazanfer, Hüseyin Erkan (Dk. 66 Bünyamin Balat), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Enes Olgun Tubluk), Barış Gök

Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) ve 55 (Penaltıdan) Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 39 Feyyaz Belen, Dk. 69 ve 82 Bünyamin Balat (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Erdal Akdarı, Dk. 90+3 Emre Furtana (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Feyyaz Belen, Dk. 42 Hüseyin Erkan, Dk. 88 İbrahim Sürgülü (Şanlıurfaspor)

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