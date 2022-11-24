Eski takımlarına rakip olacaklar

Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında yarın karşılaşacak Altaş Denizlispor ile Bodrumspor mücadelesi ilginç bir detayla da ön plana çıkacak. Yıllarca Denizlispor forması giyen ve eşleri Denizlili olan 48 yaşındaki Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve 49 yaşındaki yardımcısı Hakan Dolutaş, Ege derbisi öncesi nostalji yaşayacak.

4 SEZON FORMA GİYDİ

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Ümraniyespor'dan Denizlispor'a geldi ve 1992-1995 yılları arasında 3 sezon 63 maçta oynayıp, 10 gol kaydetti. İkinci kez Denizli ile yolları kesişen Taşdemir, 2003-2004 sezonunda 25 maçta forma giyip fileleri 2 kez havalandırdı. Dolutaş, Denizlispor'da 4, Denizli Büyükşehir Belediyespor'da 5 olmak üzere 9 sezon kentte futbol oynadı.

Futbol hayatına Galatasaray altyapısında başlayan Dolutaş, 1996- 1999 yılları arası 4 sezonda Denizlispor ile 58 maça çıktı ve 1 gol attı. Yıllar sonra tekrar Denizli'ye dönen Hakan Dolutaş, 2002-2007 yılları arası 5 sezon boyunca Denizli Büyükşehir Belediyespor'da top koşturdu ve 67 maçta 1 gol attı. 49 yaşındaki teknik adam, futbola vedasından sonra ilk antrenörlük deneyimini 2007- 08 sezonunda Denizli Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak yaşadı.

KAZANAN DOSTLUK OLACAK

MİLLİ formayla ilk kez Denizlispor'da gösterdiği performansla tanışan İsmet Taşdemir, 21 yaşaltı milli takımına çağrıldı, 12 kez milli formayı terletti. Taşdemir, "Hayatın, insanları nerede nasıl karşılaştıracağı, belli olmuyor. Her iki takım adına zor bir maç olacak" dedi. Hakan Dolutaş ise, "Futbolculuk ve antrenörlük olarak hayatımın büyük bir parçası Denizli'de geçti. İsmet Hocanın eşi Duygu ve benim eşim Ayşe, Denizlili. Maç her açıdan büyük anlam taşıyor bizim için. Denizlispor bulunduğu yeri hak etmiyor. İnşallah bulundukları yerden çıkarlar. Ekmek yediğimiz Bodrumspor için elimizden geleni ve işimizi yapacağız. İyi oynayan, hak eden kazansın" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP