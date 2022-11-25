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Manisa Futbol’un tek derdi eksikler

25.11.2022

Manisa Futbol’un tek derdi eksikler
Spor Toto 1. Lig'de 28 Kasım Pazartesi günü İZmir deplasmanında Altınordu ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nün tek derdi eksikler. Siyah-beyazlılar, stoperi David Domgjoni'nin sakatlığı ile sarsıldı. Takımın önemli isimlerinden olan Arnavut futbolcu, geçen haftaki müsabakanın 33. dakikasında sakatlanıp oyundan alındı. Çekilen MR sonucunda 25 yaşındaki oyuncunun sağ kasığında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Domgjoni yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Manisa FK'da, Erzurumspor FK maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Yannick Stark da Altınordu'ya karşı görev alamayacak.
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