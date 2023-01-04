Adam’ı ikna turu

Altaş Denizlispor'da, alacakları nedeniyle kulübe 2 dönem transfer yasağı getiren Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ı ikna turları sürüyor. Geçen sezonun 2. yarısında Samsun'daki 5-0'lık mağlubiyet sonrası soyunma odasında genel menajer Özhan Çetin ile tartıştığı gerekçesiyle, teknik direktör Mesut Bakkal'ın kadrosunda istemediği Adam, yönetimin kararı ile kadro dışı bırakılmıştı. Özür dilemesine rağmen affedilmeyen ve yollar ayrılan 37 yaşındaki eldiven, yaşadıklarını unutmadı ve alacağı 175 bin Euro nedeniyle FIFA'ya başvurup, kulübü köşeye sıkıştırdı. Yönetim, Polonyalı kalecinin alacağının 100 bin Euro'sunu teklif edip takıma dönmesini istediği kaleciden olumsuz yanıt aldı. Kurmaylar pes etmezken, pazarlıklar için Polonya'ya gitmeye hazırlanıldığı öğrenildi.

LOPES VE AİSSATİ SIRADA

Stachowiak'ı ikna için Polonya'ya gidip bire bir görüşmeyi planlarına dahil eden Denizlispor yönetimi, sıkıntıyı çözme derdinde. 175 bin Euro'da ısrar eden Polonyalı kalecinin alacağının ödenmesi halinde bile, FIFA tarafından cezanın kaldırılmasına yetmediğini belirten kurmaylar, gelen cezadaki 'Sportif Ahlaksızlık' ibaresi nedeniyle de Adam'ın elinden yazı almanın derdinde. Denizlispor'un Ismail Aissati'ye 500 bin Euro, Tiago Lopes'e 40 bin Euro borcu bulunuyor. Stachowiak gibi alacaklarında indirim yapmayan iki futbolcuya da alacaklarının ödenmesi şart.

150 MİLYON ARANIYOR

BİR hafta sonra 10 Ocak Salı günü seçimli olağanüstü kongreye gidecek olan Altaş Denizlispor'da henüz başkan adayı çıkmadı. 12 Ocak Perşembe günü başlayacak olan transfer dönemi nedeniyle 11 Ocak Çarşamba mesai bitimine kadar 150 milyon TL bulma telaşında olan başkan Mehmet Uz'un yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP