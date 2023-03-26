Denizlispor’da Giray Bulak krizi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da, Boluspor mağlubiyeti sonrası yeşilsiyahlı yönetim, teknik direktör Giray Bulak ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, teknik adam Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alındığı kaydedildi, Bulak ve ekibine takıma katkılarından ötürü teşekkür edildi. Ancak tecrübeli teknik adam, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi, "Görevimin başındayım. Ayrıldığım falan yok. Benimle konuşmadan, 'Karşılıklı anlaşma ile yolları ayırdık' şeklinde kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılmış. Bunlar ayıp şeyler. Gelecekler konuşacağız beraber. 3 gün önce ulusal basında 'istifası cebinde' diye haber çıkıyor. Yönetimden kimse bu haberi yalanlamıyor. Demek ki özel sipariş yaptırılmış haber" diye konuştu.

'PUAN SİLME BİZİM SUÇUMUZ MU?'

'11 haftada 2 puanla dip yapmış bir Denizlispor vardı geldiğimizde' diyen Bulak, şöyle konuştu: "15 haftada 18 puan topladık. 3 puan silinme bizim suçumuz mu? Sizin suçunuz. Başkan Mehmet Uz, maç sonrası soyunma odasına giriyor, futbolculara söyleniyor. 'Takıma ihtar çekmesini biliyorsunuz' diyor. Verin o zaman çocukların parasını. Sen de çocukların parasını ödeyeceğim diye başkan oldun. Çocuklar nasıl alacak parasını. Biz geldikten sonra Denizlispor puan toplayıp ligi karıştırdı. Devre arası bana ve futbolculara çok teklif geldi. Vefa gösterip ayrılmadılar. Teşekkür beklerken, göndermek istiyorlar. Karşılığı bu olmamalıydı. Bunun adı vefasızlık. 40 gündür evimize gitmiyoruz. Biz gidersek, çocuklarda gider dağılır burası diye ayrılmadık."

'KONUŞACAK YÜZLERİ YOK Kİ'

DENİZLİSPOR'DAKİ sakatlıkların bel büktüğünü vurgulayan teknik direktör Giray Bulak, "Ömer'in omuzu çıktı, Gökhan'ın kasıklarında ağrı var. Özer'in ön baldırında sorun var. İğne ile oynattık 3 futbolcuyu. Yama üstüne yama yaparak ilerliyoruz. Kadroyu biz mi böyle kısıtlı hale getirdik. Devre arası dağılmayı engelledik. 3 kalecimiz hafta için para alamadıkları için antrenmana çıkmadı. 5 kuruş almamışlar. Biz bunu sakladık. İdmansız maça çıktılar. Çocuklarla konuşun diye başkana ilettik ama konuşan olmamış. Konuşacak yüzleri yok ki. Salı günü çok önemli maçımız var. Altınordu ve Altay maçları kritik. Kaldı ki, berabere kalırsak yine bu takımları altımızda tutarız. Yensek, yine kurtarma şansımız çok yüksek. Ben oyuncu değiştirmeyi bilmiyor muyum. Yerine koyacağım çocuklar istediklerimi yapamaz ki" dedi.

SEBAHATTİN ALP