Horoz’da Ömer gitti

İkinci Lig'e düşen Denizlispor'da yaprak dökümü başladı. Maddi imkansızlıklar yaşayan yeşil-siyahlılarda, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Asım Hamzaçebi'den sonra golcü Ömer Şişmanoğlu da sözleşmesini tek taraflı fesh ederek, resmen kulüpten ayrıldı. Denizlispor'da iki sezondur formayı terleten 34 yaşındaki Şişmanoğlu ödemesi yapılmadığı için federasyona başvurmuştu. Kulübe çekilen ihtara rağmen 30 gün içinde parası ödenmeyen tecrübeli futbolcu sözleşmesini tek taraflı fesh etti. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Ömer Şişmanoğlu, "Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Denizli maceramız buraya kadarmış" sözleriyle taraftarlara veda etti.



YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Şişmanoğlu, "Denizli'de iyi veya kötü tüm yaşadıklarımı gururla ve güzel hatırlayacağım. Çünkü Denizli benim için özel kalacak. Güzel günlerimizde emeği geçen başkanımıza, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize, kulüp personelimize ve güzel taraf- tarlarımıza teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Herkesin yolu açık olsun" dedi. Bu arada kulüpte gergin bekleyiş başladı. Alacakları için TFF'ye başvuran 10'dan fazla yeşil-siyahlı futbolcunun da 30 günlük sürenin dolmasını bekledikleri öğrenildi. Yeşil-siyahlı kurmaylar bir taraftan kaynak ararken, diğer yandan ise futbolcuları gelecek sezon için takımda kalmaya ikna etmeye çalışıyor.



Denizlispor'a iki sezon önce Tuzlaspor'dan transfer edilen Ömer Şişmanoğlu, bu süreçte yeşil-siyahlı formayla 54 maça çıkarken rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Daha önce Beşiktaş, Göztepe, Yeni Malatya, Erzurum formalarını da terleten Ömer'in 1. Lig'den birçok kulüple görüşme halinde olduğu öğrenildi.



SEBAHATTİN ALP

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