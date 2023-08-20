Önce ret sonra evet

TFF 2. Lig Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Denizlispor, tecrübeli futbolcusu Emre Sağlık ile anlaştığını açıkladı. Kongre öncesi kaptanı sol bek Gökhan Süzen ile anlaşan başkan Mehmet uz, kongre sonrası da 25 yaşındaki Emre ile 1 yıllık mukavele yaptı. Daha önce defalarca Emre ile görüşen Başkan Uz ve teknik direktör Bülent Ertuğrul'un çabaları sonuç vermemişti. Denizlili olan ve altyapıdan yetişen Emre'nin istediği rakamı çok bulan başkan Mehmet Uz, anlaşmaya yanaşmayan Emre için öfkelenmiş ve kulüp koridorlarında "Ben buradayken Emre, Denizlispor kulübüne girmeyecek" diye yüksek sesle tepkisini dile getirmişti.

İKİ TARAFIN DA YÜZLERİ ASIKTI

Ancak kongrede tekrar başkan seçilen Uz'un ilk icraatı Emre'yi transfer etmek oldu. Denizlispor tarafından yapılan açıklamada, " Emre Sağlık, Haluk Ulusoy Tesislerinde kulüp başkanımız Mehmet Uz'un da katıldığı törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi. Anlaşma sonrası Başkan Mehmet Uz ile Emre Sağlık'ın el sıkışırken verdikleri pozda yüz ifadeleri ikili arasındaki gerilimin sürdüğü şeklinde yorumlandı.