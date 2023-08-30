Vah Horoz’um vah

Maddi kriz içindeki Denizlispor'da liglerin başlamasıyla birlikte, skandallar da patlak verdi. 2. Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlılarda A takımın lisansları son anda çıkarılırken, Elit B Ligi'nde mücadele eden U19 takımı, ilk hafta maçında otel masrafı çıkmasın diye Bursa deplasmanına günü birlik gönderildi. Denizli'ye uzaklığı 445 kilometre olan Bursaspor maçı için sabah saat 07.00'de 30 kişilik midibüs ile yola çıkan U19 takımı kafilesi, 7 saatlik yolculuk sonrası öğleden sonra saat 14.00'de Bursa'ya vardı. Maç yemeğini yolda yiyen futbolcular, 2 saatlik dinlenme sonrası saat 16.00'da Vakıfköy 1. No'lu Yan Saha'ya gittiler. Bursaspor, 13. dakikada Emrah Yelbey'in golüyle öne geçti. 32'de Süleyman Bozbay skoru eşitledi ve devre 1-1 sona erdi. 82'de Emre Karaman'ın golüyle Bursaspor 2-1 kazandı.

'BU SENE İDARE EDEMEYİZ'

Denizli'den 675 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye günübirlik gidilemeyeceği için U17 takımının ise otelde konaklaması gerekiyordu. Otel masrafları için para bulunamayınca, futbolcu ailelerine maddi destek için teklif götürüldü. Aileler her sezon aynı senaryo ile karşılaştıklarını belirtip altyapı yetkililerine serzenişte bulunurken, aldıkları cevap ise şok etti: "Biz de bu sene idare edemeyiz". Genç oyuncuların velileri kendi aralarında 30 bin liraya yakın para topladı ve çocuklarının günübirlik Kayseri'ye gitmesine engel oldu. U17 takımı 5'de Alihan Şener ve 90+3'de Efehan Paşayiğit'in attığı gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ'

Denizlispor altyapısında çalışmış olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir teknik sorumlu yaşananları değerlendirdi. Böyle daha fazla gidilemeyeceğini belirten teknik sorumlu, "Bu futbolcular nasıl beslendi de maça çıktı? Dinlenme de yok. Sürekli nohut-pilav, tavuk-pilav yiyorlar. Taşıma suyla değirmen dönmez. Böyle gitmez. Gerçekten yazık" dedi.