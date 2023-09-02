Pes etmeyeceğiz

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ikinci hafta maçında evinde yarın Karaman FK ile karşılaşacak olan Denizlispor'da, kulüp başkanı Mehmet Uz açıklamalarda bulundu. Bir süre önce yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden göreve geldiklerini ifade eden Uz, kulübü yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Uz, "Biz elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyduk. Pes etmeyeceğimi her zaman dile getirdim. Kendi imkanlarımız ve sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzü borçlandırmadan ve mali disiplini bozmadan çalışıyoruz" dedi.

"İNANCIMIZI KAYBETMEDİK"

Teknik heyet, futbolcular ve personel maaşlarının ödendiğini kaydeden Mehmet Uz, "Teknik heyetinden futbolcusuna kadar takımımız altyapıdan gelen gençlerimizden oluşuyor. Karaman FK maçı belki de bu anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu kulüp kendi küllerinden yeniden doğacak ve hak ettiği yerlere gelecek. Bu inancımızı hiç kaybetmedik ve emin adımlarla bu yolda yürüyoruz" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI VAR

Karaman Futbol Kulübü maçını mutlak kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Mehmet Uz, "Teknik heyet ve futbolcularımıza inancımız tam. İnşallah birlik beraberlik içerisinde kalmaya devam ederek başarıyı birlikte yakalayacağız. Tüm taraftarlarımızı Denizli Atatürk Stadı'na gelerek takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

KAĞIT BİLET UYGULAMASINA GEÇİLDİ

KARAMAN FK maçı öncesi kağıt bilet uygulamasına geçtiklerini ve tüm şartları zorlayarak bilet fiyatlarını minimum seviyede tuttuklarını ifade eden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bilet fiyatlarının yüksek olduğu eleştirisi yapanlar var. Herkesin elini vicdanına koymasını ve yaşadığımız ekonomik gerçekleri ve maç giderlerini düşünerek hareket etmesini istiyoruz" dedi.