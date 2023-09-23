Denizlispor’a para cezası

Denizlispor'un Arnavutköy Belediyespor ile yaptığı 4.hafta karşılaşmasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),16 bin lira ceza verdi. Aynı müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle ayrıca 13 bin 500 lira ceza alan yeşilsiyahlılar, toplamda 29 bin 500 lira para cezası ödeyecek. Yaklaşık bin kişinin izlediği karşılaşmada ki hasılat, ceza olarak ödenecek. Aynı müsabakada rakip takım sporcularına yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle PFDK Bekir Turaç Böke'ye 2 maç men cezası ve 6 bin lira ceza verdi.