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Haberler Denizlispor Denizlispor, Fethiyespor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Fethiyespor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Denizlispor, lig hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Fethiyespor maçının çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA
Denizlispor, Fethiyespor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

TFF 2.Lig Kırmızı Grubun 7. hafta maçında Pazar günü deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak olan Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul nezaretinde bu akşam yapılan antrenmanda, futbolcuların oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Ligde son 3 maçtan 7 puan toplayarak iyi bir ivme yakalayan yeşil siyahlılar, Fethiyespor deplasmanından da puanla dönerek, çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

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