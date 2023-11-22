Horoz’da üç aday

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul'un istifası sonrası boşalan teknik adamlık koltuğu için 3 isim ön plana çıktı. Yeşil-siyahlılarda yönetimin listenin ilk sırasına kulüpte daha önce de görev yapan Özcan Bizati'yi yerleştirdiği öğrenildi. Başkan Mehmet Uz, daha önce 2009-2010 ve 2013- 2014 ile 2014-2015 sezonlarında Denizlispor'da üç kez görev yapan deneyimli teknik adam Bizati ile masaya oturdu.

YÖNETİMİN B PLANI HAZIR

BİZATİ ile anlaşma zemini arayan Horoz'da Tansu Yaan ve Yusuf Şimşek isimleri de gündemde.

Denizlispor'da yardımcı antrenörlük ve altyapılarda görev alan Gaziantepspor, Kasımpaşa, Karagümrük'te de çalışan 54 yaşındaki Yaan ile birlikte Horoz'un eski kaptanı ve teknik adamı 41 yaşındaki Şimşek yönetimin B planı olarak listede yer alıyor.

GÖKHAN SÜZEN GERİ DÖNÜYOR

İZİNSİZ olarak 3 gün antrenmanlara katılmadığı için istifa eden teknik direktör Bülent Ertuğrul'un raporu ile kadro dışı bırakılan kaptan Gökhan Süzen'e gün doğdu. Süzen bir süre önce ceza almamak için tekrar Denizli'ye dönerek üç gün tek başına antrenmanlara çıkmış fakat affedilmemişti. Ertuğrul'in istifası haberi sonrası Süzen'in tekrar antrenmanlara katılmak için kente geldiği öğrenildi. Başkan Mehmet Uz ile birkaç yöneticinin tecrübeli oyuncunun kalmasını istediği iddia edildi.