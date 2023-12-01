Dersimiz Aksaray

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6 haftadır puan çıkaramayan ve düşme hattına demir atan Denizlispor, puan hasretini 68 Aksaray Belediyespor karşısında sonlandırmak istiyor. İşi sıkı tutan Teknik Direktör olan Özcan Bizati antrenmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

"SABIRLA ÇALIŞACAĞIZ"

Takımın eksik yönleri üzerine yoğunlaşan Bizati, futbolculardan maçın her anında takım halinde konsantre olmalarını ve pratik düşünüp hemen uygulamaya geçmelerini istedi. Bizati, antrenmanda futbolcuların baskı altındaki pozisyonlardan en kısa süre de nasıl çıkmaları yönünde çalıştıklarını belirterek, "Hücumda ise rakibin üzerine giderken ofsayta düşmeden, pas almaya yönelik pozisyonlarını tamamlayıcı çalışmalar yaptık. Gençlerimiz alt yapıda çok eksik kalmışlar. Bu nedenle adeta sıfırdan başlıyoruz. Sabırla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Cuma günü sabah saatlerinde karayolu ile Aksaray'a hareket edecek olan Horoz da, sakatlıkları bulunan Berkant Gündem, Emre Burgaz ve Mehmet Ali Ulaman kadroda yer almayacak.