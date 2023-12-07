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Denizlispor’da kale Ali Eren’in

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da kale Ali Eren’in
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Denizlispor'da kaleci Ali Eren Yalçın'a fırsat doğdu. 68 Aksaray Belediyespor maçının 60.dakikasında kırmızı kart gören Abdülkadir'in yokluğunda, İskenderun FK maçında kaleye 23 yaşında ki Ali Eren Yalçın geçecek. Bu sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kaleye geçen Ali Eren, geçen hafta da Aksaray'da son 21 dakika kaleyi korumuştu. Yeşil-siyahlı ekibin eski defans oyuncusu Ali Yalçın'ın oğlu olan Ali Eren, Denizli Büyükşehir Belediyespor'un altyapısından yetişirken 2018 yılından bu yana Denizlispor çatısı altında görev bekliyor. Denizli bu hafta 6. sırada yer alan güçlü rakibini yenerek ikide iki yapmak istiyor.
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