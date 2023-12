Denizlispor’da Bizati umutlu

TFF 2. Lig Grup Kırmızı Grup'ta 14 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor'un tecrübeli teknik direktörü Özcan Bizati, takımının kümede kalacağını iddia etti. Denizlispor'un haftalar süren 3 puan hasretine son veren Bizati kurtuluş ateşini yaktı. Pazar günü İskenderun karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini hatırlatan Bizati, "Bundan böyle bizim için her maç final. Rakiplerimizi gözümüzde büyütmüyoruz. Her maçın kendine göre zorlukları var. Ancak, biz her maça ayrı bir hikaye yazıp, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Taraftar bizlere, bizlerde taraftara güveniyoruz. Kentin markası Denizlispor'u bu sezon 2. Lig'de tutmak istiyoruz" dedi.