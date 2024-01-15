Horoz pes etmedi

TFF 2.Lig Kırmızı grupta Denizlispor konuk etiği Amed Sportif Faaliyetler'le 1-1 berabere aldı. 14.dakikada Oğuzhan topla ceza alanına yaklaştı. Pas tercihini müsait durumdaki Bekir'e yapmayınca araya giren defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 25'de gelişen kontraatakta Ahmet topu sağdan hareketlenen Yılmaz'a aktardı. Ceza alanına topu ortalayan Yılmaz'ın pasında topla buluşan Berk İsmail, kale sahası önünde plase dokunuşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 45+1'de ceza alnı içinde Bekir vurdu, defanstan döndü, Topu önünde bulan Mehmet eren'in rövaşata vuruşu üstten auta çıktı.

MÜCADELEYİ BIRAKMADILAR

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda tempoyu düşüren Amed Sportif Faaliyetler, oyunu kendi yarı alanında kabul ederken, Denizlispor da topla ceza alanına girmede de etkili olamadı. Vasatı geçmeyen mücadelede oyun sık sık durunca, konuk ekibin istediği oldu. İkinci yarıda rakip kaleye isabetli tek şut atamayan Denizlispor aradığı golü 86'da buldu. Ceza alanı içinde oluşan karambolde kale sahası içinde topa son dokunan Emre Yıldırım, oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı. Mücadele 1-1 sona erdi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin taraftar izledi. Liseli öğrenciler özel davet ile maça gelirken, konuk takım taraftarları Spor İl Güvenlik Kurulu kararı ile maça alınmadı. İzmir ve çevre illerden takviye ile maçta bin 200 polis görev aldı. Taraftarlar, kahraman Mehmetçik için özel bir pankart açtı.