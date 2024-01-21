Emirhan telaşı

DENİZLİSPOR'DA Emirha Kaşçıoğlu telaşı yaşanıyor. Antrenman esnasında aldığı darbe sonucu burnunda üç ayrı kırık oluşan genç futbolcu, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kaşçıoğlu'nun burnunun 3 ayrı kırık olduğu ve burun içi orta bölmesindeki boşluğun bir tarafının tamamen tıkandığı tespit edildi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Kaşçıoğlu'nu acil ameliyata alan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Tuna KENAR, nefes alabilen dış görünüşü düzgün bir burun elde edildiğini ve hastayı ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini belirtti. Op. Dr. Kenar, gerekli tedavilerle en kısa sürede sahalara dönmesi için gayret göstereceklerini söyledi.