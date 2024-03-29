TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Çarşamba günü karşılaşacağı kritik Sarıyer maçına odaklandı. Ligde 27 puanla 18. sırada bulunan ve düşme hattının hemen üstünde 15. sırada yer alan Derincespor ile arasında 4 puanlık fark bulunan Horoz 30 puanla 16. basamakta bulunan Sarıyer karşılaşmasını dönüm maçı olarak görüyor. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati de hayati önem taşıyan Sarıyer maçının 9 puanlık bir maç olacağına dikkat çekerek, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" şeklinde konuştu.

'YENERSEK AVANTAJ BİZDE'

Şampiyonluk kadar önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bizim bay takım olarak geçtiğimiz 32. haftanın sürprizi Arnavutköy Belediye'nin Ispartaspor'u deplasmanda yenmesi oldu. Diğer sonuçlar beklediğimiz gibiydi. Gelinen noktada Sarıyer maçı bizim için 6 değil, 9 puanlık bir mücadele. Sarıyer için de aynı durum söz konusu. Biz yenersek, fikstüre ve maç sayımıza göre avantaj bizde gibi gözüküyor. Şu an bizim 6, rakiplerin 5 maçı kaldı. Lamı cimi yok. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şampiyonluk kadar önemli maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

TAKIM 3 PUANA ODAKLANDI

SARIYER karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da oyuncuların oldukça hırslı olduğu ve galibiyete inandıkları göründü. Sağlık ekibi ise sakat olan Bekir Turaç Böke için seferber oldu. Dünü izinli geçiren Horoz, bugün çalışmalara yeniden başlarken sakatlığı süren Bekir Turaç Böke takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Özcan Bizati son haftaların formda ismi olan Bekir Turaç'ın Sarıyer'e karşı oynaması için sağlık ekibine direktifler verirken, başarılı oyuncu da bu kritik karşılaşmada oynamak için yoğun çaba sarf ediyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 15 gol atarak takımının gol yükünü çekiyor