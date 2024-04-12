Pes etmek yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede 28 puanla 18. sırada kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati önemli açıklamalarda bulundu. Ligde bitime 4 hafta kala kümede kalma barajında yer alan 33 puanlı Derincespor ile arasında 5 puanlık fark bulunan Horoz'un tecrübeli teknik patronu, "Son düdüğe kadar pes etmeyeceğiz" dedi. Matematiksel olarak lige tutunma şanslarının devam ettiği9i belirten Bizati, "En büyük konsantrasyonumuzu son 4 maça vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

BU HAFTA İLK RAKİP 68 AKSARAY

Zorlu periyodun ilk maçını 68 Aksaray ile sahasında pazar günü oynayacak olan Denizli'de Bizati, dört karşılaşmadan üçünü kazanmaları halinde ligde kalacaklarını belirtti. 55 yaşındaki teknik adam, "Artık her takımın yarım puana bile ihtiyacı var. Biz de dahil olmak üzere alt taraf kaynayan kazan içinde. Son düzlükteyiz ve finişte kazanan taraf olmak istiyoruz. En büyük konsantrasyonumuzu son 4 maça vermeliyiz. Çok iyi hazırlanmamız, yüksek tempoda oynamamız, çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Son ana kadar görevinin başında olduğunu ifade eden Bizati, "Hiçbir zaman ayrılacakmış çalışmadım. Bu zaten doğru değil. Yönetim kurulu, şehir ve camiayla hiçbir sorunumuz yok. Hepimiz, 'Bu seneyi en iyi nerede bitirebiliriz?' derdindeyiz" dedi. Denizli; 31 puanlı Sarıyer, 33'er puanlı Düzçe ve Derince 34 puanlı Arnavutköy ve 35 puana sahip Etimesgut ile kümede kalma yarışı veriyor