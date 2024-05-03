Denizlispor’da Bizati gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime iki hafta kala tarihinde ilk kez Üçüncü lige düşen Denizlispor'da şok bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Özcan Bizati, takımı bıraktı. Maç sonrası futbolculara 2 gün izin veren Bizati, önceki gün yapılan antrenmana çıkmadı. Ankara'da ki ailesinin yanında olan Bizati'nin yokluğunda deplasman da oynanacak olan Belediye Derincespor maçına takımı yardımcıları hazırlıyor. 55 yaşında ki tecrübeli teknik adamın kendiliğinden bıraktığı ve Uşakspor maçı sonrası futbolcularla da vedalaştığı öğrenildi. Bizati'nin son maça çıkmayacağı Derince'de takımı sahaya yardımcılarının çıkaracağı gelen bilgiler arasında. Başkan Mehmet Uz'da, Bizati'nin bıraktığını doğruladı.

YÖNETİME ADAY ÇIKMIYOR

35 maçta 32 puan toplayan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati 22 maça çıktı. 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 21 puan topladı. Maç başı 0.95 puan yüzdesi tutturdu. Denizlipor'da 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi camiada sessizlik hakim. Kulübün 400 milyona yaklaşan borcu adayların gözünü korkutırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olmadan, maddi külfetin altından kalkılmasının zor olması da handikaplar arasında. Başkan adaylığı konusunda henüz netleşen bir isim ortaya çıkmazken, kulislerde de bu konuda konuşulan isim yok. Bu sessizliğe neden olarak, 6 Mayıs'ta ki ilk kongrede çoğunluk sağlanmayacağı görüşünün hakim olduğu, 14 Mayıs Salı günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci kongreye hazırlıkların yapıldığı gelen bilgiler arasında.