Horoz’da kriz çıktı

DENİZLİSPOR'DA, kongre sonrası büyük beklentilerle göreve gelen çiçeği burnunda yönetim çatırdamaya başladı. Yeşilsiyahlılarda Ahmet Yalın Yıldırım, Mehmet Uz'un adaylıktan çekilmesiyle yeni başkan olmuştu. Yönetime seçildiğinden haberi olmayan 8 ismin şok yaşadığı ve istifalarını sunacakları gelen bilgiler arasında. Bu isimlerin Ali İnceören, Cemal Işık, Volkan Gürsoy, İlhan Üşür, Erdoğan Koçdemir, Muhammet Kaplan, Murat Saylan ve Omay Kaan Aktürk oldukları iddia edilirken, bir kısmının noter kanalıyla istifalarını verdikleri öğrenildi. Denizli'de 15 kişilik yönetim kurulundan 8 kişinin istifa etmesi halinde, 6 kişi kaldığı için yönetimin düşeceği belirtildi.

MURAT SAYLAN İSYAN ETTİ

AYRILAN isimlerin yerine davet ile takviyelerin yapılacağı belirtildi. Yönetime seçildiğinden haberi olmayan Murat Saylan, "Mehmet Uz yönetiminde çalıştık. Onunla birlikte bırakacağımı söyledim. Belediye desteği olmadan mevcut yönetim başarılı olacağını sanmıyorum. Tek kurtuluş şirketleşme. Şu konjonktürde ben yokum" dedi.

DENİZLİSPOR'UN BORCU 430 MİLYON LİRA

TÜRK futbolunun önemli markalarından olan ancak son 2 sezondur yaşanılan sıkıntılar nedeniyle küme düşerek 3. Lige gerileyen Denizlispor'un borcu 429 milyon 732 bin 416 TL olarak açıklandı. Yeni yönetim devir aldıkları borçla ilgili olarak yazılı açıklama yaparak rakamı duyurdu.