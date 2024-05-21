Ve yönetim çatırdadı

TFF 3.Lig'e düşen Denizlispor'da çiçeği burnunda yeni yönetim, istifalar ile sarsıldı. 430 milyon lira borcu olduğu açıklanan Denizlispor'da ki maddi kriz, yönetimi vurdu. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın yönetim listesine girdiklerinden haberi olmayan bazı isimlerin, kendilerine gelen tebrik telefonları ile konudan haberleri olduğu ortaya çıktı. 15 kişilik asil yönetimden 9 ismin, 11 kişilik yedek üyeden 7'sinin noter ya da posta kanalı ile ya da bizzat kulübe giderek istifalarını verdikleri gelen bilgiler arasında.

Yönetimde bulunan asil üyelerden Ahmet Metin, Ali İnceören, Cemal Işık, Fatih Veli Harktı, İlhan Üşür, Muhammed Kaplan, Murat Saylan, Volkan Gürsoy ve Ali Yörümez'in, yedeklerden ise Ahmet Çakanel, Ersen Kaplan, Ferhat Yıldırım, İsmail Kartal, Hüseyin Ateş, Taner Tuncer ve Osman Özdemir'in istifa ettiği öğrenildi. Sayının 6'ya düşmesiyle, imza yetkisi alamayacak duruma gelen yönetimin fesih olabileceği ve olağanüstü kongre kararı almasının kaçınılmaz olduğu öne sürüldü.

ABDÜLKADİR BOŞA ÇIKTI

DENİZLİSPOR'DA alacakları zamanında ödenmediği için TFF'ye başvuran isimler arasında bulunan kaleci Abdülkadir Sünger, yasal süre olan 17 Mayıs'a kadar parası ödenmediği için boşa çıktı. Daha önce 10 Mayıs'a kadar alacağı ödenmeyen Alihan Kalkan da boşa çıkmıştı.