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Denizli’de Arda rüzgarı

Eski Türkiye Milli Futbol Takımı kaptanı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Pamukkale Üniversitesi’nde Spor Bilim Şenlikleri’ne konuk oldu

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de Arda rüzgarı

PAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği Spor Bilim Şenlikleri'nin konuğu eski Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncusu ve kaptanı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan oldu.

SPORA DAİR ÖĞÜTLER VERDİ

TURAN, profesyonel futbolculuğa başladığı Manisaspor'dan Barcelona'ya ve oradan da Eyüpsor'a uzanan futbolculuk ve antrenörlük ile ilgili kariyer yolculuğunu dinleyicilerle paylaştı. Turan, "Kendinize hata yapma hakkı verin ve hayal kurma hakkınızdan vazgeçmeyin" derken, "Hayatta çok çalışıyorsanız ve çok iyiyseniz sizi kimse bir yere getiremez. İyi yerlere çok çalıştığınız için gelirsiniz. Sakın hayallerinizi kırmayın. Arda Güler, bugün muhteşem şeyler yapıyor. Mete Gazoz da tarihin en büyük sporcularından biridir. İspanya'nın nüfusu kadar bizim ülkemizin genç nüfusu var. Lütfen potansiyelinizin farkında olun" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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