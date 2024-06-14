  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor Kaçan’a sarıldı

Denizlispor Kaçan’a sarıldı

Denizlispor maddi yönden çıkış ararken, Mustafa Kaçan’ın transferine bel bağladı. Horoz, üç büyüklere ek olarak Bodrum ile Sivasspor'un da talip olduğu 18 yaşındaki orta sahayı satarak en az 5 milyon TL gelir elde etmek ve projelerini gerçekleştirmek istiyor.

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor Kaçan’a sarıldı

Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor maddi yönden çıkış ararken, sıcak para için futbolcusu Mustafa Kaçan'ın transferine bel bağladı. Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele ettiği 2. Lig'de tutunamayan ve 3. Lig'e düşen yeşil-siyahlılarda kurmaylar yeni sezon projelerini hayata geçirebilmek için acil maddi gelir adına çıkış noktası olarak genç oyuncusunun satışını planlıyor.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR

Geçen sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Mustafa Kaçan için Horoz'un gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edilirken, üç büyüklerin radarına giren Kaçan'a Süper Lig'e yükselen Bodrumspor ile Sivasspor'un da talip olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Yıldırım, 18 yaşındaki genç orta sahayı satarak 1 yıllık bütçeye yakın gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Kaçan'ın transferinden en az 5 milyon TL gelir beklenildiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA