Denizlispor Kaçan’a sarıldı

Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor maddi yönden çıkış ararken, sıcak para için futbolcusu Mustafa Kaçan'ın transferine bel bağladı. Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele ettiği 2. Lig'de tutunamayan ve 3. Lig'e düşen yeşil-siyahlılarda kurmaylar yeni sezon projelerini hayata geçirebilmek için acil maddi gelir adına çıkış noktası olarak genç oyuncusunun satışını planlıyor.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR

Geçen sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Mustafa Kaçan için Horoz'un gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edilirken, üç büyüklerin radarına giren Kaçan'a Süper Lig'e yükselen Bodrumspor ile Sivasspor'un da talip olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Yıldırım, 18 yaşındaki genç orta sahayı satarak 1 yıllık bütçeye yakın gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Kaçan'ın transferinden en az 5 milyon TL gelir beklenildiği öğrenildi.