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Haberler Denizlispor ‘Hedefimiz Play-Off’

‘Hedefimiz Play-Off’

SEBAHATTİN ALP
‘Hedefimiz Play-Off’
TARİHİNİN en zor günlerinden geçen Denizlispor'da ateşten gömleği giyen Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Yıldırım "Bu takımın yeniden şahlanması gerekiyor, Bunun için de gece gündüz çalışacağız. Kısa süre içerisinde de destek kampanyası başlatılacak" dedi. Şehrin dinamiklerini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, "Denizli'nin evladı, genç ve gelecek vadeden oyuncuları vitrine çıkaracağız. Devre arasında transfer tahtasını açabilirsek ligin 2'nci yarısında gerekli adımları atarız" dedi.
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