Yıldırım sert çıktı

TFF 3. Lig'e gerileyen Denizlispor'da kazan kaynamaya devam ediyor. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, dün düzenlediği basın toplantısında eski başkan Mehmet Uz'u hedef aldı. Yıldırım, kendisinin de yönetiminde görev yaptığı eski başkan Mehmet Uz'un kulüpten haksız temlik elde ettiğini iddia etti. Yıldırım, "Geçen sezon takım ligden düşme endişesi yaşarken, en zor dönemde kulübe gelen 20 milyon parayı, Mehmet Uz prim olarak dağıtmadığı gibi, alacakları da ödemediği için 12 futbolcunun serbest kalmasına neden olmuştur. Uz, bağışçılardan gelen paraları, kendisi kulübe vermiş gibi gösterip, temlik koydurmuş. Bağışların ne kadarını kulübe verdiği de tartışılır. Bu nedenle Mehmet Uz'un Kulübe 20 milyon borcu vardır" dedi.

"BU SON UYARIMIZ"

Kulüpteki işlemlerin usulsüz olduğunu ifade eden Yıldırım, "Mehmet Uz ay sonuna kadar bu parayı kulübe geri verecektir. Uz ile görüştük. Konuyu anlattık ama kulak arkası ediyor. Bir de kamuoyu önünde kendisine mesaj gönderiyoruz. Son bir uyarı yapıyoruz. Sonra başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Hukuki işlemleri başlatırız. Yoksa yeni yaptığı fabrikayı başkasının üzerine devretmek zorunda kalır. Kapalı kapılar ardında bir sürü şeyler yapılmış. Bir şeyleri kılıfına uydurarak kendisine gelir sağlamış. Kayıtlar bizde. Hepsi incelendi. Kulübün Uz'a değil, Uz'un kulübe borcu vardır" dedi.

YENİ YÖNETİMİN GELİR PROJELERİ HAZIR

BAŞKAN Ahmet Yalın Yıldırım, kulübe gelir kazandıracak projeleri de açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sorunları ortadan kaldırdıklarını belirten Yıldırım, "Belediye mutfak masrafı, otobüs ve Atatürk Stadı'nın kiralama bedelini karşılayacak. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü için bir tesis ile anlaştık. Atığını dönüştür projesi ile Denizlispor'a sürdürebilir bir kaynak yaratmayı planlıyoruz. AYDEM'e ait kentin ana arterlerindeki tüm elektrik direklerine 60-125 cm boyunda iki bayrak asacağız. Bir bayrak Denizlispor bayrağı, diğeri reklam veren firmanın bayrağı olacak. İki proje başarılı olursa 10-12 milyon lira atıktan, 1200 direkten 10'ar bin lira bayrak başına reklam geliri sağlarsak, buradan da 120 milyon gelir bekliyoruz" dedi.