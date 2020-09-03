Edin Visca pazarlığı

Fenerbahçe'nin transfer döneminin ilk gününden itibaren listesinde bulunan Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için inadı sürerken bu konuda tam bir görüşme trafiği yaşanıyor. Kanarya'nın Bosna Hersekli oyuncunun transferini takasla çözmek istediği bilinirken daha önce gündeme gelen Deniz Türüç, Serdar Aziz ve Ozan gibi isimlerin kabul görmediği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek tecrübeli ismi takımda tutmak istediği bilinirken Başakşehir kanadının ancak Ferdi Kadıoğlu karşılığında ikna olabileceği konuşuluyor. F.Bahçe kanadının da bu isteğe olumlu bakmayacağı öne sürülürken önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir görüşmenin daha yaşanacağı gelen haberler arasında.

MANİSA'DAN BİLAL TAMAM

Bu arada Kanarya bir süredir görüşme halinde olduğu Manisaspor'un 17 yaşındaki yıldızı Bilal Budak'ın transferini de bitirdi. İstanbul ekibinin bu transfer için Ege ekibine 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Bir ara Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan başarılı orta saha oyuncusu geçen sezon Manisa formasıyla 20 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.