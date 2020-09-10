Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı

Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi.

BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR

Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek.

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