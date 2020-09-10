  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı

Birliği ile anlaştı

yeni transferlerine lisans çıkartmak için Türkiye Birliği ile anlaştığına dair resmi yazıyı 'na gönderdi. Bu kapsamda tüm transferlerin lisansları çıkartılacak.

Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı

10.09.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,17:24

Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi.

BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR

Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek.

Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indi! Şampiyon kim olacak? Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri! Alper Potuk...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA