Bulaşma seviyesi en alt düzeyde ve risksiz olan tenis sporu, tüm sporlar için dünya da alınmış koruma kararları ile beraber tamamen durmuştu.

Ve bu duruştan çok konuda olduğu gibi çok sayıda emekçi de büyük sıkıntı içine girmişti.

Sportif faaliyetleri durdurmanın hem insani hem de ekonomik olarak pandemiye çözüm ve çare açısından pek faydası olmadığı anlaşılmaya başladıktan ve de akabinde artısı eksisi çok tartışılarak genel veya ülkeler bazında, normalleşmeye geçildi. En büyük başlangıç, seyircisiz olarak ve bir fanus anlayışı içinde New York kentinde halen de ikinci haftası yaşanan US OPEN'da yapıldı.

Nadal, Federer, Wavrinka, Del Potro ve Halep'in yokluğunda katılım yine de çok yüksek.



MURRAY KAYBETTI

Murray'ın ikinci turda kaybetmiş olması, Djokoviç'in diskalifiye olması kötü sürprizler olduysa da artık çeyrek ve yarı finallere geliyoruz. Kadınlarda tekleyerek de olsa Serena finişe yaklaşırken erkeklerde bu güne kadar GS şampiyona olmuş hiç kimse kalmadı.

Buna rağmen çok güzel ve çekişmeli maçları televizyonlardan sabahlara kadar izliyoruz. Kim şampiyon olur? Zor soru! Grand Slam maçlarını izliyoruz ama heyecanı maalesef yok! Seyircinin katkısı ne kadar büyükmüş meğerse. Tenisin en büyük şovu gitmiş ve yeri maskeli oyuncuların, koçların, görevlilerin sosyal mesafe içinde ayrı köşelerde oturdukları bir fanusa dönüşmüş.

El sıkışma yok, selamlaşmalar raketle yapılırken maçı kazanın boş tribünleri selamlaması, tüm maç boyunca takmadıkları maskeleriyle saha içi röportajlarını yapmaları aslında komik ötesi. Ancak bu işler zorlama ile olmuyor.



GÖZLER 3 YILDIZDA

TEB Paribas İstanbul Kadınlar Tenis Şampiyonası... Yani sahibi ve yenilenmiş yeni adıyla, TTF'nin son günlerde yenilenen yeni tesisinde seyircisiz de olsa 7 Eylül'de elemelerle başlayan 8 Eylül günü de ana tablo maçalarına geçilen eski adıyla İstanbul Cup'ın burada devam ediyor olması çok sevindirici.

Umarım ömrü uzun olur. Pandeminin belirsizliği içinde normalleşmeye zorlanan resmi tenis müsabakaları içinde önemli bir yeri bulunan bu WTA turnuvasına iyi bir katılım oldu. Son günlerde Mertens, oynanmakta olan US OPEN'de 3. turu gören Ukraynalı 18 yaşındaki Koystuk gibi oyuncular turnuvadan çekilmiş olsalarda televizyonlardan bile seyredilmeye doyum olmayacak, örneğin US OPEN'de final oynamış Eugene Bouchard, Gasparyan gibi önemli oyuncular var. Bizden Başak Eraydın, Zeynep Sönmez katıldıkları eleme maçlarında kaybetmiş olsalar da ana tabloda Çağla Büyükakçay WC ile Pemra Özgen ve Berfu Cengiz'in iyi maçlar çıkaracaklarına inanıyorum.

Turnuvaya ve oyuncularımıza üstün başarılar diliyorum.



NECİMOĞLU'NU KUTLARIM

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü'nde gerçekleştirilen KTK Bülent Necimoğlu Turnuvası, tenis severlerin ilgisi ve rekor katılımı ile gerçekleşti ve şampiyonlar ödül töreninde bir araya gelerek kupalarını aldılar.

Sevgili KTK Üyesi ve TTF Asbaşkanı Bülent Necipoğlu, KTK'nın pandemiden normalleşmeye geçiş süresindeki bu ilk turnuvaya ana sponsor olmuştu.

Kendisine İzmirli bir tenis sever ve KTK Üyesi olarak özellikle teşekkür ederim. Bülent'in bu sponsorluğu kendi tarzında, elini tamamen taşın altına koyup KTK Başkanı ve yöneticileriyle birlikte sahiplenmesi, her an takip etmesi büyük bir alkışa değer.