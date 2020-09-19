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Haberler Fenerbahçe Kanarya hareketli

Kanarya hareketli

Kanarya hareketli
Giriş Tarihi: 19.9.2020

Süper Lig'in iddialı ekibi Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertliler hücum hattındaki iki yıldızı Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarına hız verdi. Kanarya'nın yıldız transferi için dün iki iddia birden atıldı. İtalyan basınına göre Stefano Okaka 3 yıllığına sarı-lacivertlilerle anlaştı. Çizme basınında çıkan iddialara göre sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A ekibi Udinese ile pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Bir diğer iddia ise İngiltere'den geldi. The Athletic'in haberine göre; Fenerbahçe, Watford forması giyen 32 yaşındaki forvet Troy Deeney'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TEKLİF GİTTİ
Haberde, sarılacivertlilerin Watford'da haftalık 100 bin Euro kazanan 32 yaşındaki Deeney'e 3 yıllık bir teklif götürdüğü ancak kulübü Watford'a resmi teklif yapılmadığı vurgulandı.

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