Fener’e 2 yıldız

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve şu ana kadar 15 futbolcu alan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları sürüyor. Orta saha ile forvet hattını güçlendirmeye çalışan sarı-lacivertliler iki yıldız futbolcuyu daha gündemine aldı. İstanbul temsilcisi Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Emiliano Buendia ile Norveç ekibi Bodo-Glimt'te görev yapan Philip Zinckernagel ile görüşmelere başladı. 10 numara pozisyonu dışında sağ kanatta da oynayan Emiliano Buendia, geçen sezon Norwich formasıyla 39 maça çıktı. Sarılacivertliler, Bodo Glimt'te forma giyen hücum oyuncusu Philip Zinckernagel için de fiyat araştırmasına başladı. Danimarkalı futbolcu, bu sezon 19 maça çıkarken, 14 gol attı, 17 asist yaptı.

EDİN VİSCA OLMADI

Bu arada Fenerbahçe yönetimi, Edin Visca ve Mahmut Tekdemir'in transferinde mutlu sona ulaşamadı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın iki futbolcunun transferine izin vermediği ortaya çıktı.



RAKİP KARAGÜMRÜK

F.BAHÇE, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen sarı-lacivertliler, Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Yeni transfer Papiss Cisse'nin de lisansı çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.