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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Perotti'nin sözleşmesine dair detayları açıkladı

, Perotti'nin sözleşmesine dair detayları açıkladı

Kulübü, yeni transferi 'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu. Yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Perotti'nin sözleşmesine dair detayları açıkladı

AA

07.10.2020, 17:20

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Diego Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

Perotti, tıpki Tolga Ciğerci de olduğu gibi oynadığı maç oranında kulüpten maaş alacak.

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