  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe çok sıkıntılı

Fenerbahçe çok sıkıntılı

Sarı-lacivertli ekipte 7 yıldız futbolcunun sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe çok sıkıntılı
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'nin yakasını sakatlıklar bir türlü bırakmıyor. Kasık ağrısı sebebiyle Konyaspor maçında görev alamayan Sosa'nın ardından Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Samatta'nın da sakatlanması teknik heyetin canını sıktı. Ekvador Milli Takımı'nda bulunan Enner Valencia'nın korona virüs testinin pozitif çıkması, tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından bir başka üzücü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Hollanda U21 Takımı antrenmanında sağ ayak bileğinde sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkartıldı. Genç oyuncunun sağlık durumu İstanbul'daki kontrollerinde netleşecek. Sağlık ekibinin Samatta ve Sosa'yı Gençlerbirliği maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe çok sıkıntılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA