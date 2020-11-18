Fenerbahçe çok sıkıntılı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'nin yakasını sakatlıklar bir türlü bırakmıyor. Kasık ağrısı sebebiyle Konyaspor maçında görev alamayan Sosa'nın ardından Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Samatta'nın da sakatlanması teknik heyetin canını sıktı. Ekvador Milli Takımı'nda bulunan Enner Valencia'nın korona virüs testinin pozitif çıkması, tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından bir başka üzücü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Hollanda U21 Takımı antrenmanında sağ ayak bileğinde sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkartıldı. Genç oyuncunun sağlık durumu İstanbul'daki kontrollerinde netleşecek. Sağlık ekibinin Samatta ve Sosa'yı Gençlerbirliği maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.