F.Bahçe stoper avında

FENERBAHÇE'NİN Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 yenilmesinin ardından sarı-lacivertli ekibin savunması ağır eleştirilere maruz kalırken, yönetim de takviye için düğmeye bastı. Lemos ve Tisserand'ın performansını beğenmeyen yönetimin ara transfer döneminde takviye yapmak için 3 oyuncu belirlediği ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bu konuda kolları sıvadığı açıklandı. Emre Belözoğlu'nun Milan forması giyen Leo Duarte, Sampdoria'da oynayan Omar Colley ve son 4 sezondur Gremio'da görev yapan Arjantinli Walter Kannemann ile ilgilendiği ortaya çıktı. Belözoğlu'nun 3 oyuncudan birini kadroya katmak istediği açıklandı. Bu arada pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'nin başı sakat oyuncularla dertte.

FORVETTE CİSSE TEK BAŞINA

İSTANBUL ekibinde eksikler kervanına Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Mbwana Samatta'dan sonra Perotti ile Kemal Ademi de katıldı. Böylece Fenerbahçe'nin elinde santrfor olarak sadece tecrübeli oyuncu Pappis Cisse kaldı. Senegalli futbolcu sarı-lacivertli forma ile 7 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.