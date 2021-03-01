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Haberler Fenerbahçe Kazım’a ırkçı saldırı

Kazım’a ırkçı saldırı

Kazım’a ırkçı saldırı

1.3.2021

İNGİLTERE Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen milli futbolcu Kazım Kazım, sosyal medyadan ırkçı saldırıya uğradı. Championship'te oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Derby County - Nottingham Forest müsabakasının ardından Kazım Kazım, sosyal medyadan Türk olduğu için ırkçı saldırıya uğradı. Tecrübeli futbolcu ile ilgili Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesinin kullanıldığı öğrenildi. Kazım'a ilk destek kulübü Derby County'den geldi. Derby County'den konuyla ilgili, "Oyuncularımızdan Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ TAKIM DA DESTEK VERDİ
MİLLİ Takımlar resmi Twitter hesabı da Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı kınadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" denildi.

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