F.Bahçe seri istiyor

Süper Lig'deki iki maçlık suskunluğunun ardından Denizlispor'u tek golle geçerek kendine gelen F.Bahçe, bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor'u da yenip galibiyet serisi başlatmak istiyor. Zirvenin yakın takipçisi olan Kanarya'nın Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Malatyaspor'da ise Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Eray İşcan, Murat Akşit, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmed Ildız ve Erkan Kaş, çeşitli nedenlerden dolayı F.Bahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

7 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.



MAREGA İÇİN İKİ RAKİP

Fenerbahçe'nin forvet hattı için gündemine gelen Porto'dan Moussa Marega'ya Premier Lig'den iki takımın talip olduğu öğrenildi. İngiliz basını Malili yıldız futbolcu için West Ham United'ın ve Crystal Palace kulüplerinin yakın takipte olduğunu yazdı.