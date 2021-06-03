F.Bahçe’de rota Conceiçao

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaşanan ayrılığın ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Ali Koç'un Alman ya da Portekizli bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından gözler son olarak Portekiz ekibi Porto'yu çalıştıran Sergio Conceiçao'ya çevrildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve Conceiçao'nun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmeyi yenilemediği belirtildi.

LİSTEDE İSİM ÇOK

Başkan Ali Koç'un ayrıca Palmeiras ile Copa America'yı kazanan Abel Ferreira, Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Paulo Sousa ile de ilgilendiği ortaya çıktı. Şu anda Palmerias'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı Abel Ferreira için Fenerbahçe'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu Alex'le, Başkan Ali Koç'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi. Yönetimin listesinde ayrıca Everton'da görev yapan Portekizli Marco Silva, Alman teknik adam Löw, son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, Ralf Ragnick, Vitor Pereira, Jürgen Klinssman, Bruno Lage ve Bruno Labbadia gibi isimler de var. Bu arada, F.Bahçe'nin olağan genel kurulu çoğunluğu bakılmaksızın 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.



FORVETE YEDİ ADAY

FORVET hattına takviye yapacak Fenerbahçe yönetimi gündemine 7 oyuncu aldı. Sarı-lacivertliler, Albion'dan Danny Welbeck, Crystal Palace'tan Benteke, Roma'dan Edin Dzeko, Beşiktaş'tan Aboubakar, Lazio'dan eski golcüsü Muric, Chelsea'den Giroud ve Sint Truiden'den Yuma Suzuki'ye kanca attı. Ancak sarı-lacivertli yönetimin özellikle Boşnak yıldız Edin Dzeko ve Danny Welbec'in transferi üzerinde durduğu ifade edildi.